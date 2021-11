Parklet samt Baustelle sorgt in der City für Ärger

In der City sind Parkplätze Mangelware. Rund um den Petersplatz wird die Situation durch zahlreiche Baustellen derzeit noch zusätzlich verschärft, und auch in den Tiefgaragen sind Stellplätze mitunter Mangelware. Viele Anrainer müssen daher auf der Suche nach Parkplätzen ihre Runden ziehen und kommen dabei unweigerlich mitunter mehrmals beim verwaisten Parklet am Bauernmarkt vorbei.