Einbrecher mit Machete noch auf Balkon gefasst

Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein Zeuge eine dunkle Gestalt, die sich an der Balkontür zu schaffen machte. Er vermutete - schlussendlich richtig - einen Einbrecher und verständigte den Notruf. In flagranti kam es kurz darauf zur Festnahme des 43-jährigen Bulgaren. Da die Beamten allerdings bei ihrem Eintreffen einen „dumpfen Aufprall“ hörten, wie Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag berichtete, geht die Polizei davon aus, dass der Verdächtige einen Komplizen hatte. Dieser dürfte vom Balkon gesprungen sein, als er die Exekutive bemerkte.