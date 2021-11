ÖVP bleibt offensiv, Justizministerin bleibt hart

„Vertrauliche Verfahren und keine Leaks mehr“

Es geht um Ermittlungsschritte, die unter anderem von der Rechtsschutzbeauftragten kritisiert wurden (Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Korruptions-Affäre). Zudem forderte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka via „Krone“ die Ministerin auf, im Bereich Chats zu agieren. Es brauche „vertrauliche Verfahren und keine Leaks mehr“. Kein Zitieren mehr aus laufenden Verfahren. Was sagt die Ministerin dazu? „Wie schon mehrfach ausgeführt, bin ich gegen ein Verbot. Es erlaubt den Beschuldigten und deren Verteidigern, in ihrem Sinne zu kommunizieren.“