Duell in der 1. Landesklasse schlug hohe Wellen

Es war das Spitzenduell in der 1. Landesklasse, bei dem die Hausherren aus Langen mit 3:1 am Ende die Oberhand behielten. Der 14. Spieltag sollte allerdings noch nicht so schnell aus den Köpfen beider Teams verschwinden. Grund dafür war der Einsatz eines Langener Spielers aus der Kampfmannschaft als Assistenzschiedsrichter. Martin Kirchmann, der Rot gesperrt war, erklärte sich bereit den fehlenden Posten zu besetzen.