Israel erlaubt auch Touristengruppen die Einreise

Bis zu 40-köpfige Gruppen dürfen einreisen

Künftig können Gruppen von fünf bis 40 Touristen nun mit einer Genehmigung des Ministeriums einreisen. Sie müssen allerdings mit Corona-Vakzinen geimpft sein, die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) anerkannt sind. In Israel muss die Gruppe als geschlossene „Kapsel“ reisen - mit besonderen Beschränkungen an Orten, an denen es ein hohes Infektionsrisiko gibt.