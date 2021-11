Corona: Was andere Länder besser machen als wir

Österreich ist Weltmeister. Bei den Corona-Zahlen, und leider nicht zum ersten Mal. Vor gut einem Jahr lag das Land in Sachen Neuinfektionen bereits einmal im Spitzenfeld, nun ist es wieder so weit. Nur Slowenien, Kroatien und die Slowakei verzeichnen höhere Sieben-Tage-Inzidenzen, im November 2020 waren es unter anderem die Schweiz und Tschechien. Damals gab es noch keine Impfung – dafür aber auch keine ansteckendere Delta-Variante. Beide Faktoren gelten auch für andere Länder, warum also steht der Rest Europas deutlich besser da als wir?