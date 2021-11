Erste Festnahme nach Mord an deutschem Archäologen

Nach dem mutmaßlichen Raubmord an einem deutschen Archäologen und seiner Tochter in Paraguay hat die Polizei des südamerikanischen Landes einen Deutschen festgenommen. Mindestens zwei weitere deutsche Staatsbürger würden noch gesucht, sagte der Leiter des Morddezernats der Nationalpolizei, Hugo Grance, am Dienstag. Alle drei würden verdächtigt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein.