Paraguay: Deutscher Archäologe und Tochter getötet

In Paraguay sind ein deutscher Archäologe und Geigenbauer sowie dessen Tochter brutal getötet worden. Bernard Raymond von Bredow und Loreena Lydia von Bredow wurden am 22. Oktober tot in ihrem Haus in der Nähe der Hauptstadt Asunción aufgefunden, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Die Leiche des 62-Jährigen trug demnach Spuren schwerer Misshandlungen.