Virologe: „Über akute Brände hinausblicken“

Experte lobt Stadt Wien

Er habe den Eindruck, „dass da sehr wenig in die Zukunft gewandt passiert“. Das wäre aber gerade jetzt umso wichtiger. So sollte es politisch opportun werden, schon in der warmen Jahreszeit Maßnahmen zu setzen, um dann später in einer besseren epidemiologischen Position zu sein. Diese Aufgabe habe zum Beispiel die Stadt Wien heuer im Sommer trotz niedriger Zahlen „erstaunlich gut gemeistert“, so Bergthaler. Hier habe zumindest der Grundgedanke, dass die Pandemie „noch nicht vorbei ist“ präventiv offenbar etwas bewirkt.