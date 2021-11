Corona-Inzidenz in Deutschland steigt auf 191,5

In Deutschland spitzt sich die Coronalage weiter zu. Das Robert-Koch-Institut hat am Sonntag 23.543 positive Tests gemeldet, um 6656 mehr als vor einer Woche. Damit stieg die Sieben-Tage-Inzidenz neuerlich auf 191,5 an. Wegen der steigenden Zahlen wird auch in Deutschland darüber diskutiert, bestimmte gesellschaftliche Bereiche nur noch Geimpften und Genesenen vorzubehalten.