2. Runde für Einmal-Impfstoff Johnson & Johnson

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein betont: „Alle jene, die mit Janssen geimpft wurden, benötigen eine zweite Impfdosis.“ Deswegen wird an alle Österreicher, die im Frühjahr mit dem Einmal-Impfstoff gedachten Janssen-Vakzin immunisiert wurden, eine Erinnerung zur Auffrischung per Post versandt. „Ich appelliere an alle, sich an die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums zu halten. Lassen Sie sich jetzt impfen! Halten Sie Ihren Impfschutz aufrecht und holen Sie sich Ihre weitere Impfdosis, entsprechend den Empfehlungen“, betont Mückstein.