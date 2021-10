Abwehr-Turbo durch den 3. Stich

„Die dritte Impfung wird einen wirkungsvollen Booster gegen Corona darstellen und das Immunsystem noch einmal so richtig anregen“, zeigt sich Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der ÖGK, zuversichtlich. „Deshalb ist diese Impfung für die Herbst- und Wintersaison zu empfehlen, allerdings noch nicht für alle gleich wichtig. Personen in Alten- und Pflegeheimen, Risikopatienten oder jene, die schlechter auf die Impfung angesprochen haben, sollten bevorzugt werden.“ Bei allen erhältlichen Impfstoffen wird jedenfalls eine Auffrischung nach 6 bis 12 Monaten empfohlen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO gebe sich bei diesem Thema derzeit noch eher zurückhaltend, wie der Experte anmerkt. Schließlich seien weltweit noch zu wenige Menschen überhaupt grundimmunisiert.