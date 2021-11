Macron kündigt den Bau neuer Atomkraftwerke an

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat am Dienstagabend in einer Fernsehansprache den Bau einer neuen Generation von Atomkraftwerken angekündigt. Begründet hat er dieses Vorhaben unter anderem mit dem Kampf gegen den Klimawandel und der Sorge um eine zuverlässige Energieversorgung. Zugleich solle aber auch die Entwicklung erneuerbarer Energien fortgesetzt werden. Frankreich gehört zu den Staaten, die seit langem auf Atomenergie setzen und auch dabei bleiben wollen. Derzeit sind dort 56 Reaktoren in Betrieb.