Aleksandar Dragovic: „Das hat mir riesig wehgetan“

Fehler in Israel

Gegen Israel gilt es vor allem, die Stürmerstars Munas Dabbur und Eran Zahavi in den Griff zu bekommen. Zahavi hat dem ÖFB-Team in den jüngsten drei Duellen sage und schreibe sechs Tore eingeschenkt. „Auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen mit meinem Fehler in Israel“, erinnerte Dragovic an das 2:5 im September in Haifa. „Wir müssen schauen, dass wir unsere Fehler minimieren.“