Nina Proll: „Halte 2G schlichtweg für unmoralisch“

In der Rolle der Bianca wird Nina Proll ab Dezember in der Servus-TV-Serie „Aus die Maus“ zu sehen sein. Ihre Figur komme in der Serie stets „ungewollt in den Genuss, sich mit bestimmten Themen auseinandersetzen zu müssen, obwohl sie sich insgeheim denkt: Oh Gott, wie komme ich dazu?“ Das habe „durchaus Komik“, vor allem, weil ihre Figur mit Tieren nichts anfangen könne, verriet Proll im Interview mit der APA - und erklärte: „Was mir an der Figur gefällt, ist, dass sie in der Lage ist, jeden zu nehmen, wie er ist. Leben und leben lassen! Das kommt mir sehr entgegen. So versuche auch ich zu leben.“