Proll und Co. bringen nun „alles auf den Tisch“

Nach #allesdichtmachen kommt nun #allesaufdentisch. Mit der gleichnamigen Aktion sorgen deutschsprachige Prominente aus der Kulturszene für Aufsehen. In mehreren Kurzinterviews werden die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber kritisiert. Auch die österreichischen Schauspieler Nina Proll und Roland Düringer haben sich an der Aktion beteiligt. Düringer fragt zum Beispiel seinen Hausarzt, ob es denn eine Verschwörungstheorie sei, dass ein gutes Immunsystem vor einer schweren Covid-Erkrankung schütze. Proll diskutiert über Demokratie und Eigenverantwortung in einer freien Gesellschaft.