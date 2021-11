Cleo erzählte Polizei von Frau, die sie ankleidete

18 Tage soll sich Cleo Smith in den Fängen von Kelly (36) befunden haben. Vor knapp einer Woche konnte die Polizei sie befreien. Bei seiner Rettung mitten in der Nacht auf Mittwoch sah das Mädchen trotz der späten Stunde gepflegt aus. Die junge Australierin hatte saubere Kleidung an und es hatte den Anschein, als hätte sich während der Entführung jemand um sie gekümmert.