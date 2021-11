Zellengenosse prügelte Cleos Entführer spitalsreif

Cleo war bei ihrer Rettung durch Polizei allein im Haus

Es wurden zudem mehr Details zur Befreiung Cleos bekannt: Das Mädchen war allein in dem versperrten Haus in der Küstenstadt Carnarvon, als die Polizei dieses in der Nacht auf Mittwoch stürmte. Die Exekutive veröffentlichte nun auch eine Tonaufnahme von dem berührenden Moment. Später konnte der 36-Jährige verhaftet werden. Der stellvertretende Polizeipräsident von Westaustralien, Col Blanch, erzählte, dass Cleo und ihre Familie nach ihrer Rettung im selben Zimmer geschlafen haben. Sie hätten „die ganze Nacht gekuschelt“, so der Ermittler.