Cleos Entführer hatte eigenen Raum nur für Puppen

Im Fall rund um die in Australien entführte Cleo (4) werden immer mehr gruselige Details zum 36-jährigen Verdächtigen bekannt. Terence Darrell Kelly hatte offenbar eine große Sammlung an Puppen in seinem Haus - er hat mit dem Spielzeug offenbar auch Ausflüge unternommen. Am Donnerstag musste Kelly zu seiner ersten Gerichtsanhörung nach seiner Verhaftung am Mittwoch.