Ab Mittwoch gilt 2G-Regel an der Uni Klagenfurt

Ab Mittwoch, dem 10. November, gilt in allen Gebäuden der Universität Klagenfurt und für alle Universitätsangehörigen - Studierende und Personal - die 2G-Regel (zweifach geimpft oder genesen). Die COVID Task Force der Universität Klagenfurt hatte bereits am 25. Oktober eine 2G-Regelung nach Allerheiligen in Betracht gezogen; kompromissbereit wurde dann 2,5G daraus. Am Samstag wurde nun nachgeschärft.