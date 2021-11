Gastronom tot gefunden: „Er war äußerst gutherzig“

Es war kurz nach 8 Uhr früh, als Werner „Molly“ M. am Sonntag von seiner Lebensgefährtin (46) reglos am Bauch liegend im Innenhof vor der Wohnung im Stadtteil Keferfeld gefunden wurde. Die Frau schlug bei Polizei und Rettung Alarm, doch dem 51-Jährigen war nicht mehr zu helfen. Da der Leichnam sichtbare Verletzungen (Hämatome, Rissquetschwunde) an Körper und Kopf aufwies, wurde auch das LKA OÖ beigezogen und eine Obduktion angeordnet, die am späten Montag stattfand.