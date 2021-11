„Ich war zu der Zeit psychisch sehr labil und hatte zuvor lange keinen Alkohol getrunken“, stellte der Angeklagte seine Theorie zu seinem Verhalten auf. „Es tut mir leid. Das war wirklich völlig sinnlos und hirnlos“, sagte er in Richtung der Opfer. Am Ende setzte es für ihn wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung 24 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Nachdem der Mann bereits seit Juli in Untersuchungshaft gesessen war, wurde er noch am Montag bedingt entlassen. Zudem muss er sich einer Psycho- und Alkoholtherapie unterziehen. Nicht rechtskräftig!