„Werden wegen der Regelungen Gäste verlieren“

Geimpft? Oder doch genesen? Diese Frage wird an den Kassen der Salzburger Seilbahner im heurigen Skiwinter wohl am häufigsten gestellt werden. Für den Skispaß gilt bereits ab dem 15. November die 2-G-Regel. Während so mancher Liftbetreiber Umsatzeinbußen ortet, startet das Kitzsteinhorn nun einen 2-G-Testbetrieb.