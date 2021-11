Causa Leiner: „Projekte mit aller Gewalt umsetzen“

Was in Wien funktioniert und was leider nicht

Wie wird, abgesehen von der Causa Leiner, bei der sogar die Staatsanwaltschaft ermittelt, Wien als Wohnort gesehen? Der Deutsche Schmidt weiter: „Wir blicken bewundernd nach Wien, wo der Bestand an Gemeindebauten kontinuierlich aufgebaut wurde. In Berlin haben wir eine Not bei privaten Eigentümern.“ Aber auch das wird erzählt: „In Wien fällt mir auf, dass außerhalb des geschützten Wohnens die Angst vor Mietpreiserhöhungen sehr hoch ist.“