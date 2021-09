Bauverhandlung: Neue Einwände gegen KaDeWe

„Das stört in der Nacht auf jeden Fall“, so eine Frau zur „Krone“. Genauso wenig sei es fix, dass die Dachterrasse öffentlich zugänglich bleibt. „Es braucht da klare Verträge“, lautet ihr Resümee. Die schönen Worte des Betreibers sind offenbar nicht genug. Noch etwas stört die Anrainerin: „Es kommt stets das Argument der neuen Arbeitsplätze, aber niemand berücksichtigt, wie viele vorher beim Leiner vernichtet wurden.“Einen anderen Anrainer stört der Verbauungsparagraf 69, durch den der Betonklotz aufgestockt werden kann. „Ich finde, die derzeit erlaubte Höhe sollte bleiben, da man sonst in Wohnungen der Nachbarhäuser sieht.“ Einblicke in höchst private Bereiche wären die Folge.