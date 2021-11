KaDeWe in Wien: Schicksalstag für den Betonklotz

Dachgarten: Das ist der Fahrplan zum Servitut

Aber: Das Servitut ist noch nicht unter Dach und Fach. Der weitere Fahrplan: Die MA 69 (Immobilienmanagement), der Bezirk und Signa haben bereits ein Schreiben formuliert, in dem das Servitut vermerkt ist. Dieses Schreiben wird auch am Montag im Bezirks-Bauausschuss behandelt. Anschließend wird sich der Gemeinderatsausschuss dem Servitut annehmen. Montag wird es also mehr Details zu diesem Schreiben geben - darin soll auch aufgelistet sein, wie die Öffnungszeiten des Dachgartens aussehen.