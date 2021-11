Experte: „Lockdown für Ungeimpfte problematisch“

Die ab Montag in Österreich geltende 2G-Regelung in den meisten Bereichen des öffentlichen Lebens zur Bekämpfung der Corona-Pandemie weckt auch in Italien Diskussionen. Der Präsident von Italiens Oberstem Richterrat, Franco Locatelli, der die italienische Regierung in Sachen Coronavirus berät, hält einen „Lockdown für Nicht-Geimpfte“ für nicht durchführbar in seinem Land, wie er am Sonntag in einem TV-Interview sagte.