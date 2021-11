Bereits 1979 fand in Genf die erste Welt-Klimakonferenz statt. Damals noch ohne Politik, nur mit Wissenschaft. Darauf aufbauend, habe ich vor 13 Jahren in meinem Buch „Die Klima-Revolution“ aufgezeigt, warum die Klimaveränderung so bedrohlich ist und was wir gegen die Klimakatastrophe konkret unternehmen müssen. Wie das Verbrennen fossiler Energieträger die Konzentration der Treibhausgase in der Atmosphäre und damit die Temperaturen auf unserem Planeten immer stärker erhöht und das Klima immer mehr aus der Balance wirft. Rekordhitze, Dürre, Hochwasser sind die Folge. Und wie einfach es eigentlich ist, diese tödliche Gefahr durch ein schrittweises Ende der Verwendung von Öl, Kohle und Gas in allen Bereichen zu stoppen.