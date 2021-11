Polit-Affären: Überblick zu laufenden Verfahren

Spenden an FPÖ für einen Aufsichtsratsposten?

In der Causa Stieglitz - der oberösterreichische Immobilienunternehmer Siegfried Stieglitz wird von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft verdächtigt, in Zeiten von Türkis-Blau gegen Parteispenden an den FPÖ-nahen Verein Austria in Motion einen Aufsichtsratsposten in der ASFINAG bekommen zu haben - sind Heinz-Christian Strache, Johann Gudenus und der ehemalige FPÖ-Chef Norbert Hofer im Visier der Ermittler.