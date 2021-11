Kurz-Berater Fleischmann hat Kanzleramt verlassen

Mit Gerald Fleischmann und Johannes Frischmann beenden zwei der engsten Berater von Ex-Regierungschef Sebastian Kurz (ÖVP) ihre Tätigkeit im Bundeskanzleramt. Der frühere Medienkoordinator Fleischmann hat bereits mit Ende Oktober sein Büro am Wiener Ballhausplatz verlassen, Sprecher Frischmann geht mit Ende des Jahres, hieß es am Freitag aus dem Kanzleramt gegenüber der APA. Beide werden in der ÖVP-Affäre von der WKStA als Beschuldigte geführt.