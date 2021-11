Gemeinderatssitzung in Melk scheiterte am Internet

Möglichst wenig persönlichen Kontakt wollte man mit dieser Neuerung erreichen. Der Plan war, die Sitzung am Donnerstag nicht – wie in Corona-Zeiten bisher üblich – im Stadtsaal stattfinden zu lassen, sondern wieder im Sitzungssaal im Melker Rathaus. Dort hätten aber einzig der Bürgermeister sowie Besucher sitzen, die anderen Mandatare online zugeschaltet werden sollen. „Damit wollten wir auf Nummer sicher gehen“, betont Stadtsprecherin Sabine Mlcoch. Die praktische Umsetzung verhinderten aber technische Probleme des Internetanbieters im Großraum Melk, die vom Nachmittag bis in die Nachtstunden dauerten. Einzige Option: kurzfristige Absage der Sitzung.