Protest gegen Kopftuch-Kampagne des Europarats

„Freiheit liegt im Hijab“

Der Europarat hatte am Mittwoch nach Protesten insbesondere aus Frankreich eine Kampagne vorübergehend eingestellt, in der das Tragen des islamischen Kopftuchs in positivem Licht erscheint. Das Kampagnenvideo zeigte junge Frauen, einmal unverschleiert, einmal verschleiert, mit dem Slogan: „Die Schönheit liegt in der Diversität, wie die Freiheit im Hijab (islamisches Kopftuch, Anm.) liegt.“