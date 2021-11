Prozess um BVT-Affäre startet am 11. November

Spesenabrechnungen und Observierungen

So wird dem Ex-Spionagechef vorgeworfen, er habe in acht Fällen Delegationen aus Nordkorea oder China observieren lassen, ohne den Rechtsschutz-Beauftragten über diese Vorgänge zu informieren. Weiters soll er Konsumationen in Lokalen fälschlicherweise als in dienstlichem Interesse deklariert und damit zu Unrecht Spesen verrechnet haben. Der von der WKStA bezifferte Schaden: 700 Euro. Die Anklage lautet auf Amtsmissbrauch, die Strafdrohung liegt zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.