WKO drängt auf Anerkennung von Sputnik und Co.

Die Wirtschaftskammer drängt darauf, in Österreich nicht zugelassene Impfstoffe wie Sputnik V aus Russland sowie Sinovac und Sinopharm aus China in Kombination mit einer dritten Dosis eines zugelassenen Impfstoffes anzuerkennen. Das Problem betreffe vor allem Mitarbeiter aus dem Ausland, sagte Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der WKO, am Donnerstag.