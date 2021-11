Nur drei abgelaufene Dosen Fanta „geerbt“

Attraktivierung des Pflegeberufs

In der Sozialpolitik möchte Hattmannsdorfer den Fokus auf die Attraktivierung des Pflegeberufs legen. Bis 2025 werde man in dem Bereich 1600 zusätzliche Arbeitskräfte brauchen. Konkret soll etwa die Pflegeausbildung an landwirtschaftlichen Fach- und an Bundesschulen ausgeweitet werden. Heute, Donnerstag, absolviert der Neo-Landesrat seinen ersten offiziellen Termin – in der Diözese Linz bei Bischof Manfred Scheuer.