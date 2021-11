Marsch: „Referee wollte Autogramm von Neymar“

„Ich habe oft erlebt, dass diese ganzen großartigen Vereine allen Respekt von den Schiedsrichtern bekommen. Das einzige, was etwas ändert, ist, wenn ich mit meinen Emotionen eskaliere. Ich sage das jetzt an dieser Stelle schon zum zweiten Mal, dass man entweder alles schlucken kann, oder man reagiert mit Emotionen, um etwas mehr Respekt zu bekommen“, so der US-Amerikaner, der das Gefühl hatte, dass der Schiedsrichter „nach dem Spiel ein Autogramm von Neymar“ wollte. „Klar, es ist super, Mbappé, Neymar und di Maria hier in Leipzig zu haben. Aber lasst uns ein normales Spiel haben, von dem man sagen kann: Es war fair.“