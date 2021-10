„Wohnungsangebote von Experten prüfen lassen“

Was ist bei einer Besichtigung zu berücksichtigen?

Im Rahmen der Besichtigung einer Wohnung weder an den Makler noch an sonstige Personen direkt Zahlungen leisten! Sind Immobilienmakler involviert, niemals vorschnell ein Anbot unterschreiben und keinesfalls einen ungeprüften Mietvertrag unterzeichnen!