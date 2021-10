Baustellen-Wahnsinn: Jährlich 13.000 in Wien

In einer Großstadt wie Wien findet sich kaum ein Platz, an dem nicht gerade umgebaut, erneuert oder abgerissen wird. Insgesamt gibt es in der Stadt jährlich rund 13.000 Baustellen, das umfasst unterschiedliche Dimensionen - von der Kleinbaustelle bis zum Großprojekt. Darin enthalten sind sowohl Vorhaben der öffentlichen Hand als auch von Privaten. Davon sind ungefähr 500 Baustellen verkehrsrelevant. Manche von ihnen sind über Nacht erledigt, andere wiederum dauern Monate.