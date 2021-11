Ausreisetestpflicht nun auch für 2 Tiroler Bezirke

Die aktiven Corona-Fälle schießen auch in Tirol in die Höhe und kratzen mittlerweile fast schon an der 4000er-Grenze. Zuletzt wurden binnen 24 Stunden 589 Neuinfektionen verzeichnet. Nun verschärft das Land die Gangart in zwei Tiroler Bezirken, in denen die Inzidenz besonders hoch ist. In Reutte und Landeck wird es eine Ausreisetestpflicht geben.