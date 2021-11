Ausreisekontrollen vorerst auch zwischen NÖ und OÖ

Grenznahe Regionen mit Ausreisekontrollen sind auf niederösterreichischer Seite Amstetten, Melk und die Statutarstadt Waidhofen a.d. Ybbs. In Oberösterreich handelt es sich um die Bezirke Perg und Steyr-Land. Vom Magistrat Waidhofen a.d. Ybbs hieß es am Dienstag auf APA-Anfrage, dass an der Landesgrenze mit Kontrollen gerechnet werden müsse. Zudem laufen den Angaben zufolge Gespräche mit dem Land Oberösterreich, ob die Überprüfungen im Hinblick auf die Ausreisekontrollen im Bezirk Steyr-Land nicht überhaupt entfallen.