Versuchte Vergewaltigung: Dieser Mann wird gesucht

Der Mann hatte das Mädchen am vergangenen Freitag gegen 5.15 Uhr beim Vorbeigehen an einer Straßenbahnhaltestelle in der Quellenstraße angesprochen. Als ihn die junge Frau ignorierte, packte er sie an der Hand, zerrte sie in Richtung eines Parks, brachte sie zu Fall, legte sich auf sie und versuchte, sein Opfer zu küssen.