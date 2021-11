Jubiläums-Christbaum am Rathausplatz aufgestellt

Seit 100 Jahren ist das Burgenland ein Teil von Österreich. Um dieses Jubiläum zu würdigen und als Zeichen des Miteinanders wird heuer eine burgenländische Fichte am Rathausplatz in Wien erstrahlen. Am Mittwochvormittag wurde der heurige Weihnachtsbaum vor dem Wiener Rathaus aufgestellt - traditionell im Beisein des Bürgermeisters.