Löscharbeiten bei Rax: „Danke an unsere Nachbarn“

Unsere Leserin DieBergsteigerin spricht auch in ihrem Kommentar ihren Dank an unsere Nachbarn aus und fasst zusammen, was wir nicht besser hätten formulieren können: „Das ist doch beruhigend zu wissen, dass auch wir in der Not nicht alleine sind. Nicht jedes kleine Land kann alles haben, aber alle Nachbarn gemeinsam schaffen vieles.“