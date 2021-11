Als „Beste Lehrerin“ geehrt, schlug sie Schülerin

Lee war 30 Jahre lang Englischlehrerin und postete die Auszeichnung zur „Besten Lehrerin“ stolz auf Instagram. Doch nicht alle freuten sich für sie. Eine Schülerin kritisierte die Wahl, weil sie Lee vorwarf, im Unterricht das rassistische „N-Wort“ benutzt zu haben. Als Lee den Kommentar entdeckte, forderte sie das Mädchen zu einem Gespräch auf. Doch die Schülerin erschien nicht. Weshalb Lee laut Polizeibericht in das Klassenzimmer stürmte, in dem ihre Kritikerin auf den Beginn des Unterrichts wartete. Die Lehrerin forderte die Schülerin wütend auf, ihr zu folgen. Dann ging sie in ihr leeres Klassenzimmer voran und schlug hinter sich und der Schülerin die Tür zu.