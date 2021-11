„Problematisch!“ Matthäus übt Kritik an Marsch

Vergleich mit Bayern

Es sei „vielleicht der Preis von zu gut ausbalancierten Teams und ähnlich guter Qualität auf den Positionen“, so Matthäus. „Bei Bayern gibt es ganz vorne die absolute Weltspitze mit Robert Lewandowski und einen wirklich guten Backup mit Choupo-Moting, der konstant trifft, seine Rolle kennt, annimmt und sehr gut erfüllt. In Leipzig kommt demnächst Olmo wieder zurück und wird einem anderen den Platz wegnehmen.“ Sein Schlussfazit: „An einem guten Tag, kann RB fast jeden schlagen, aber diese Tage sind in dieser Saison bisher viel zu selten!“