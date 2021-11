„Horror“-WG: Brutale Burschen schikanieren Mieter

„Sie zerstören alles und tyrannisieren uns“, schildert ein betroffener Mieter. Laut seinen Angaben würden selbst die Betreuer sagen, dass sie so etwas noch nie erlebt hätten. Die jungen Burschen würden sogar die Spinde der Sozialarbeiter aufbrechen, um Geld zu stehlen. Seit die betreute WG des Jugendamtes in das Haus in der Hirschstettner Straße einzog, herrscht keine Ruhe mehr. Von Drohungen, durchwühlten Briefkästen und Kindern, die aufgrund der Jugendlichen nicht mehr auf den Spielplatz dürfen, haben wir bereits berichtet.