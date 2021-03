Meidling: Jugendbande sorgt für schlaflose Nächte

„Ab 20 Uhr beginnt vor unserer Stiege ein irrsinniger Lärm“, erzählt eine Bewohnerin des Gemeindebaus am Schöpfwerk der „Krone“. Bis zu zehn Jugendliche treffen sich dort jeden Abend und trinken, randalieren und hinterlassen ihren Müll. „Unser ganzes Stiegenhaus ist voll mit derben Sprüchen. Man will gar keine Freunde mehr einladen“, so die Anrainerin.