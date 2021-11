Experten: „Dritter Stich für alle ab 18 Jahren“

„Geimpfte Kinder weiterhin testen“

Hinsichtlich der Impfung für Kinder von fünf bis elf Jahren hofft der Experte auf eine baldige Zulassung der auch in dieser Altersgruppe „hocheffektiven“ Impfung. Bei Kindern sei aus epidemiologischer Sicht ebenfalls anzuraten, auch Geimpfte weiterhin zu testen bis erforscht ist, ob geimpfte Kinder wie die geimpften Erwachsenen das Virus weitergeben können. Für „unsinnig“ hält Wagner die derzeitige Quarantäne-Regel in den Schulen, wonach in der Regel nur der positive Schüler selbst und dessen unmittelbarer Sitznachbar in Quarantäne geschickt werden. „Da die Infektion auch über Aerosole erfolgt, bringt das fast nichts.“