3. Stich: Rufe nach „Impf-Booster“ werden lauter

Angesichts einer kontinuierlichen Zunahme an Corona-Erkrankungen hat in Deutschland die Debatte über Auffrischungsimpfungen an Fahrt aufgenommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) forderte einen Bund-Länder-Gipfel zu dem Thema. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädierte für die Wiedereröffnung der Impfzentren. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg indes auf beinahe 150.