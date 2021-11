Halloween: Tumulte im Salzburger Zentrum

In der Schwarzstraße attackiert

Vier unbekannte Täter schlugen am 31. Oktober gegen 23 Uhr einem 26-jährigen Kroaten in der Schwarzstraße aus unbekannter Ursache mehrmals mit Faustschlägen und Fußtritten ins Gesicht. Der Kroate verletzte sich unbestimmten Grades, die Rettung brachte den Verletzten in das Unfallkrankenhaus Salzburg. Die vier Unbekannten konnten flüchten.